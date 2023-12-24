Ситуация на валютном рынке остается полностью контролируемой Нацбанком, отметил эксперт.

В воскресенье, 24 декабря, курс доллара в Украине в обменниках финкомпаний будет находиться в пределах коридора: прием от 37,50 до 37,93 грн/долл. и продажа от 37,95 до 38,30 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин".

По его прогнозу, обменники будут работать в формате торговли валютой "с оборота" со спредом в пределах от 20−25 копеек до 60 копеек по доллару и в пределах от 20−35 копеек до 1 гривни по евро.

В итоге ценники по евро будут в пределах: прием от 41,00 до 41,70 грн/евро и продажа от 41,75 до 42,10 грн/евро, добавил Козырев.

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"Рост котировок последних дней всполошил и наличный валютный рынок. Обменники финкомпаний и банки стали достаточно активно повышать свои ценники, ориентируясь на тренды межбанка. При всем этом, в целом, ситуация на валютном рынке остается полностью контролируемой Нацбанком", - отметил эксперт.

Он уверен, что владельцы обменников постараются продолжать максимально "разогревать" курс наличного доллара и евро.

Курс доллара в Украине на 25 декабря

Как сообщал УНИАН, НБУ установил официальный курс доллара на 25 декабря - 37,55 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,38 грн/евро, то есть гривня ослабла на 10 копеек.

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