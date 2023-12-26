Курс гривны к евро на среду установлен на уровне 41,15 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 27 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,37 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 41,15 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,49/37,51 грн/долл., евро – 41,31/41,32 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 26 декабря, подешевел на 4 копейки – до 38,16 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 42,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 10 копеек – до 38,10 грн/долл. (продать доллар можно за 37,97 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 2 копейки, до 41,97 грн/евро (курс продажи – 41,75 грн/евро).

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