Скорее всего, Нацбанк просто будет пытаться максимально сглаживать курсовые колебания, отметил аналитик.

Особого проседания курса доллара в Украине Нацбанк допустить не может. И учитывая то, что бюджет рассчитан, исходя из курса доллара в 45 гривень, говорить о сильном долгосрочном укреплении гривни по отношению к доллару не приходится. Уверенность в этом выразил аналитик Алексей Козырев.

"Скорее всего, Нацбанк просто будет пытаться максимально сглаживать курсовые колебания по доллару на межбанке через свою политику "курсовой гибкости". И хотя доверие к доллару в мире снижается, в силу местной специфики в Украине валюта янки останется еще долго символом богатства и относительной стабильности", - отметил он.

При этом эксперт посоветовал украинцам пока не избавляться от доллара:

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"Тем более, когда котировки евро находятся на максимумах, а проседания котировок доллара в Украине не наблюдается. То есть вы заранее будете покупать евровалюту дорого и с риском ее дальнейшего проседания".

По его мнению, из геополитических соображений президент США Дональд Трамп будет вынужден корректировать свои действия, это снизит неопределенность на мировом валютном рынке, и психологически позиции доллара начнут восстанавливаться.

Курс доллара в Украине 25 апреля

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 25 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,69 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки.

А официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 47,42 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 12 копеек.

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