Доллар будет постепенно дорожать, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине на наличном рынке к концу года приблизится к уровням коридора в 42−43 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"В этом случае международное укрепление позиций американской валюты в сочетании с девальвацией гривни в Украине будет идти в одном тренде для украинцев. То есть, доллар будет постепенно дорожать. В 2025 году тренд укрепления доллара на внешних рынках начнет выдыхаться, а в Украине курс американской валюты останется заложником поведения Нацбанка на рынке", - отметил эксперт.

По курсу евро в Украине ситуация станет еще более сложной, добавил Козырев.

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"На курс евро будут одновременно влиять как фактор международного ослабления евро относительно доллара, так и рост курса доллара относительно гривни. Поэтому при базовом сценарии роста курса доллара на межбанке до 41,70−42,10 гривень к концу 2024 года и соотношения пары евро/доллар в пределах 1,06−1,09 доллара за евро курс безналичного евро к концу 2024 года будет в пределах коридора от 44,20 до 45,89 гривень. То есть, несколько ниже, чем теперешние котировки на торгах. А на наличном рынке курс евро к концу года приблизится тогда к уровням коридора в 44,52−46,87 гривень", - уверен аналитик.

В 2025 году курс евро в Украине будет полностью зависеть от тех же факторов - курса евро относительно доллара на внешних площадках и от динамики курса доллара относительно гривни на нашем рынке, считает Козырев.

"В этом случае пересчет текущего соотношения пары евро/доллар и действующего на этот момент курса доллара относительно гривни и будет формировать курс евро относительно гривни", - отметил эксперт.

На межбанке, по прогнозу аналитика, судя по последним выкладкам по бюджету на 2025 год и действиям регулятора в сентябре, к концу 2024-го украинцев ждет плавная девальвация гривни к уровням около 41,70−42,10 грн/долл.

Курс доллара в Украине 20 сентября

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 1 копейку.

А официальный курс НБУ относительно евро был установлен на уровне 46,24 грн/евро, то есть гривня снизилась на 13 копеек.

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