Курс гривни к евро установлен на уровне 42,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 22 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 38,92 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 22 копейки, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта немного ослабла. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 42,47 грн/евро, то есть гривня ослабла на 3 копейки, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,89/38,95 грн/долл., евро - 42,44/42,50 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 21 марта, не изменился и составляет 39,35 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня также неизменен - 42,95 грн за евро.

На следующей неделе, с 25 по 31 марта, глобальных новостей с валютного рынка не ожидается: курсы валют могут ежедневно меняться как в одну, так и другую сторону, однако такие изменения не будут выходить за пределы валютных коридоров, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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