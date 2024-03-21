Эксперт уверен, что любые текущие курсовые изменения не станут испытанием для рынка.

На следующей неделе, с 25 по 31 марта, глобальных новостей с валютного рынка не ожидается: курсы валют могут ежедневно меняться как в одну, так и другую сторону, однако такие изменения не будут выходить за пределы валютных коридоров.

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, это обусловлено действием режима "управляемой гибкости" на межбанке. Кроме того, для поддержания баланса между спросом и предложением Нацбанк будет осуществлять валютные интервенции, объем которых будет зависеть главным образом от уровня спроса.

"Можно сказать, что отсутствие ажиотажного спроса, зато баланс между покупателями и продавцами на наличном рынке, можно считать следствием позитивных новостей о получении макрофинансовой помощи, объем которой почти полностью совпадает с запланированными в госбюджете. Иными словами, потенциальный "источник напряжения" на рынке деактивирован", – сказал эксперт.

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Поэтому, по словам банкира, в течение следующей недели будут действовать условия частичной либерализации рынка, а соответствующие курсовые изменения не будут угрожающими.

В целом, как прогнозирует Лесовой, курсовые колебания будут происходить в пределах 38,5-39,5 грн/долл. и 41,5-43 грн/евро на межбанке и 38,5-40 грн/долл. и 41-43,5 грн/евро на наличном рынке. При этом текущие (ежедневные) изменения останутся на привычном уровне: на межбанке они не превысят 0,2 грн, на наличном (в коммерческих банках) – до 0,3 грн, а в обменных пунктах – до 0,5 грн.

В то же время курсовые диапазоны на наличном рынке будут выглядеть следующим образом:

разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн за доллар, 0,3-0,5 за евро, в обменных пунктах – 0,3-0,5 грн за доллар, 0,5-0,7 за евро;

разница курсов продажи будет 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (в банках) и 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (в обменных пунктах).

"Таким образом, валютный рынок будет находиться в состоянии контролируемой изменчивости: любые текущие курсовые изменения не станут испытанием для рынка. Зато, что очень важно, ожидается, что на рынке будет царить равновесие между покупателями и продавцами, что позволит регулятору продолжать реализацию стратегии на дальнейшую либерализацию рынка", – резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 21 марта, не изменился и составляет 39,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,85 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также неизменен – 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

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