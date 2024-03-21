Продать доллар можно в среднем по курсу 38,85 грн, евро – 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 21 марта, не изменился и составляет 39,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,85 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также неизменен – 42,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 24 копейки – до 39,11 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 38,95 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 15 копеек и составляет 42,85 грн/евро (курс продажи – 42,63 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 21 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,14 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,44 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 20 марта, вырос на 20 копеек и составил 39,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера вырос на 15 копеек и составлял 43,00 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: