Торговцы наличной валютой проработают в режиме "с оборота", отметил аналитик

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний в в воскресенье, 18 февраля, будет в пределах коридора: прием от 37,50 до 38,15 грн/ долл. и продажа от 38,30 до 38,60 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Что касается ценников евровалюты, то владельцы обменников выставят их в пределах коридора: прием от 40,90 до 41,25 грн/долл. и продажа от 41,50 до 41,90 грн/евро.

"Торговцы наличной валютой в эту субботу и воскресенье проработают в режиме "с оборота", но с попытками игры "на повышение" - по принципу "а вдруг сработает на фоне роста котировок пятницы на межбанке", - отметил эксперт.

По его мнению, спред между покупкой/продажей по доллару основная часть финансистов установит в пределах 20-30 копеек, а по евро - в пределах 20-35 копеек.

"В районах, приближенных к зоне боевых действий или подвергающихся частым обстрелам РФ, сохранится наценка к вышеуказанным курсам продажи в пределах 5-7 копеек на долларе и до 10 копеек на евро, как платы за дополнительный риск. Оптовые же обменники в более или менее спокойных районах, наоборот, продолжат добавлять 3-5 копеек на долларе и на евро к рассчитанной мною выше цене выкупа у населения и уменьшать цену продажи валюты гражданам на 3-5 копеек при проведении операций от сумм в 1 000 долларов или евро", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине на 19 февраля

Как писал УНИАН, НБУ установил на 19 февраля официальный курс доллара на уровне 37,97 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,89 грн/евро, то есть гривня ослабла на 12 копеек.

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