Продать доллар можно в среднем по курсу 37,80 грн, евро – 40,70 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 16 февраля, снизился на 17 копеек – до 38,28 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,80 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 13 копеек и составляет 41,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,70 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел сразу на 20 копеек – до 38,10 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 37,98 грн). А наличный евро в обменниках сегодня подешевел на 15 копеек – до 41,35 грн/евро (курс продажи – 41,15 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 16 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,95 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 40,77 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что следующая неделя на валютном рынке будет иметь все признаки стабильной динамики, а колебания курса на наличном рынке будут происходить в рамках 37,8-39 грн/долл. и 41-43 грн/евро.

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