Курс гривни к евро установлен на уровне 40,89 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 19 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,97 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,89 грн/евро, то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 38,03/38,05 грн/долл., евро – 40,89/40,89 грн / евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 16 февраля, снизился на 17 копеек – до 38,28 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,80 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 13 копеек и составляет 41,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,70 грн за евро.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что в кассах большинства банков курс доллара в ближайшие дни будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,35 до 38,35 грн/долл., а в обменниках финкомпаний – в пределах от 37,60 до 38,30 грн/долл.

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