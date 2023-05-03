Курс гривны к евро сегодня составляет 41,65 грн/евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 3 мая, укрепился на 13 копеек – до 37,87 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни укрепился на 5 копеек - до 41,65 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,45 грн за долл., евро - 41,05 грн за евро.

Что сейчас происходит с курсом

2 мая курс гривни к доллару в банковских обменниках составлял, как и в предыдущий день, 38,00 грн/долл. Относительно евро курс гривны вчера укрепился на 10 копеек - до 41,70 грн/евро.

Видео дня

По информации инвесткомпании ICU, на межбанковском рынке продолжает ощущаться дефицит валюты, который могли вызвать проблемы с экспортом агропродукции. При этом сегмент безналичной валюты почти сбалансировался, и население продает и покупает почти одинаковые объемы валюты в течение уже трех недель.

Как отметили в ICU, НБУ и в дальнейшем полностью контролирует ситуацию и удовлетворяет избыточный спрос через интервенции по продаже валюты, объем которых остается на приемлемом уровне.

Вас также могут заинтересовать новости: