Баланс купли-продажи валюты за прошедшую неделю изменился.

На межбанковском рынке продолжает ощущаться дефицит валюты, который могли вызвать проблемы с экспортом агропродукции.

В течение апреля колебания денежного курса происходили в пределах 0,7%, а по итогам месяца курс гривны к доллару почти не изменился. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестиционной компании ICU.

"С середины апреля курс гривны несколько ослабел до 37,7-38,3 грн/долл. по состоянию на конец предыдущей недели, но уже на прошлой неделе почти вернулся к значениям начала месяца – 37,4-38,1 грн/долл.",- сказано в сообщении.

Аналитики отметили, что баланс купли-продажи населением безналичной валюты за прошедшую неделю улучшился - домашние хозяйства приобрели безналичной валюты на 1,7 млн долл. больше, чем было продано, благодаря большим объемам продаж. В то же время покупка наличной валюты снова выросла и превысила продажу валюты населению на 47,4 млн долл. по итогам четырех рабочих дней.

На межбанковском рынке спрос и предложение валюты среди клиентов банков (юридических лиц) почти не изменились.

"Розничный сегмент валютного рынка стабилизируется. Сегмент безналичной валюты почти сбалансировался, и население продает и покупает почти одинаковые объемы валюты в течение уже трех недель. Наличный рынок колеблется несущественно, реагируя на ситуативные изменения в спросе и предложении валюты, с незначительным психологическим влиянием ситуации на межбанковском рынке", - говорится в еженедельнике.

В то же время на межбанковском рынке продолжает ощущаться дефицит иностранной валюты, который могли вызвать проблемы с экспортом агропродукции. Как отметили в ICU, НБУ и в дальнейшем полностью контролирует ситуацию и удовлетворяет избыточный спрос через интервенции по продаже валюты, объем которых остается на приемлемом уровне.

Курс валют 2 мая - какую цену предлагают обменники

Как сообщал УНИАН, курс гривны к доллару в банковских обменниках 2 мая остался на уровне предыдущего дня - 38,00 грн/долл. Относительно евро курс гривны укрепился на 10 копеек - до 41,70 грн/евро.

Согласно прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, в ближайшее время наличный курс доллара в Украине продолжит ослабевать.

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