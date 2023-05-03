Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,15 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,65 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел на 5 копеек - до 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,15 грн/долл., евро-40,50 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 41,84 грн.

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Что происходит с курсом

Курс гривны сейчас демонстрирует относительную стабильность, хотя еще год назад некоторые эксперты прогнозировали девальвацию национальной валюты – до 90 гривен за доллар.

Аналитики инвестиционной компании ICU заявляют, что на межбанковском рынке продолжает ощущаться дефицит валюты, который могли вызвать проблемы с экспортом агропродукции.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько прогнозирует дальнейшее укрепление гривны на наличном рынке. По ее словам, в ближайшее время наличный курс доллара в Украине продолжит ослабевать.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что на фоне снижения наличного курса доллара в Украине в последние несколько недель сейчас выгоднее вкладывать средства в депозиты вместо того, чтобы переводить сбережения в валюту.

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