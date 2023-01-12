В последнее время наблюдается рост спроса на наличную валюту и снижение курса наличной гривны, отметил Александр Хмелевский.

Безналичный курс доллара в Украине в ближайшее время останется стабильным. А наличный курс гривны зимой может возвратиться в коридор 41-42 грн/долл.

"Не следует ожидать, что в январе-феврале Нацбанк проведет девальвацию курса гривны. То есть курс безналичной валюты в ближайшее время останется стабильным. Однако в последнее время наблюдается рост спроса на наличную валюту и снижение курса наличной гривны. В январе-феврале ожидается продолжение этой тенденции. Курс наличной гривны зимой может возвратиться в коридор 41-42 грн/долл.", - спрогнозировал в комментарии УНИАН для статьи "Гривня на старте года: чего ждать от валютного курса в ближайшее время" кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Он отметил, что по состоянию на 1 января валютные резервы НБУ достигли 28,5 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем с начала полномасштабной российской агрессии.

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"Возобновление резервов произошло за счет поступления международных кредитов и грантов. Так, в декабре поступило 4,5 млрд долларов из-за границы. Вместе с тем Нацбанк увеличил в декабре продажу валюты. Всего в декабре чистая продажа составляла 3,2 млрд долларов, в то время как в ноябре - всего 1,6 млрд долларов. Если повышенный спрос на валюту сохранится, это может привести к сокращению валютных резервов", - добавил эксперт.

Курс доллара в январе 2023 - прогнозы

Дилер департамента казначейства и финансовых институтов "ОТП Банка" Антон Куренной уверен, что курс доллара в ближайшие один-два месяца вряд ли изменится, а вот спустя это время возможен рост стоимости американской валюты до отметки в 40,00 грн/долл.

Финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что наличный курс доллара в январе 2023 года в банках будет находиться в пределах коридора от 39,20 гривень до 41,50 гривень, а курс евро - от 41,20 до 43,30 гривень.