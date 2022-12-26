До Нового года курс доллара в обменниках может подскочить, отметил один из экономистов.

Курс доллара в Украине в ближайшие один-два месяца вряд ли изменится, а вот спустя это время возможен рост стоимости американской валюты до отметки в 40,00 грн/долл.

Такой прогноз сделал дилер департамента казначейства и финансовых институтов "ОТП Банка" Антон Куренной, отметив, что атаки на украинскую энергосистему способствуют росту спроса на иностранную валюту, а это давит и на безналичный, и на наличный валютный рынок, передает РБК-Украина.

Руководитель службы продаж казначейских продуктов "Банка Авангард" Юрий Крохмаль уверен, что уровень международной финансовой поддержки позволит НБУ в ближайшие месяцы придерживаться политики фиксированного курса.

Видео дня

"Несмотря на то, что темпы продаж по валютным резервам ускорились и, скорее всего, в январе также будут высокими, НБУ может сохранить официальный курс, а вместе с ним и коридор торгов на межбанке на нынешнем уровне", - отметил он.

Эксперт не исключает, что от притока гривни в конце года будет оживление спроса в наличном сегменте, и курс доллара в обменниках может подскочить.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 26 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 26 декабря курс гривни к доллару снизился на 10 копеек - до 40,50 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 3 копейки и составляет 42,42 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" 26 декабря не изменился и составляет 40,20 грн за доллар. Курс евро к гривне также не изменился и составляет 42,20 грн/евро.