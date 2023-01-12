Эксперт уверена, что в значительной степени курсовой стабилизации на наличном рынке помогают внедренные НБУ программы по приобретению валюты.

Курс доллара в Украине в ближайшее время не претерпит каких-либо серьезных изменений.

"Сейчас на валютном рынке преобладает тренд на укрепление национальной валюты. Пока он достаточно слаб, но есть все предпосылки ожидать его усиления в середине января. В целом же ситуация на наличном рынке остается стабильной за последние месяцы. Курс гривны колеблется в пределах узкого коридора 39,5-41,0 грн/долл., реагируя на временные изменения в балансе спроса и предложения. С большой вероятностью аналогичные тенденции будут сохраняться и в ближайшее время", - спрогнозировала в комментарии УНИАН для статьи "Гривня на старте года: чего ждать от валютного курса в ближайшее время" сделала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько.

По ее словам, в декабре в Украине объем валютных операций ожидаемо возрос, в том числе увеличилось и отрицательное сальдо таких операций до 463 миллионов долларов, однако курс гривны отреагировал на эти тенденции очень скромным ростом.

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Эксперт уверена, что в значительной степени курсовой стабилизации на наличном рынке помогают внедренные НБУ программы по приобретению валюты физическими лицами с размещением ее на срочных депозитах: "Они отвлекают часть спроса от наличного рынка и умеряют спекулятивные аппетиты на нем".

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар

Напомним, в банковских обменниках Киева 12 января курс гривни к доллару ослаб на 5 копеек - до 40,70 грн/долл. А относительно евро курс гривни не изменился и составляет 42,95 грн/евро.

11 января курс гривни в киевских обменниках укрепился на 10 копеек - до 40,65 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменялся и составлял 42,95 грн/евро.