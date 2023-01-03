В целом ситуация на наличном рынке будет достаточно стабильная, отметил эксперт.

Наличный курс доллара в январе 2023 года в банках будет находиться в пределах коридора от 39,20 гривень до 41,50 гривень, а курс евро - от 41,20 до 43,30 гривень.

Как передает "Минфин", такой прогноз сделал финансовый аналитик Алексей Козырев, отметив, что обменники финкомпаний продолжат практику более "узких" коридоров и свои январские ценники станут выставлять в пределах:

доллар - коридор покупок и продаж от 39,30 до 41,30 гривень;

евро - коридор покупок и продаж от 41,30 до 43,10 гривень.

"В целом ситуация на наличном рынке будет достаточно стабильная. Ажиотажа в январе по скупке валюты я не прогнозирую, - отметил эксперт. - Это произойдет как за счет того, что в условиях войны значительной части населения вообще не до валюты, так и за счет того, что при растущих ценах на продукты питания, повышенных затрат на коммуналку во время отопительного сезона и высокой инфляции по всему спектру товаров народного потребления, у граждан остается все меньше свободной гривни для покупки валюты".

Курс доллара в Украине - прогнозы на январь 2023

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что в первую неделю января наличный курс доллара в Украине может несколько измениться.

Дилер департамента казначейства и финансовых институтов "ОТП Банка" Антон Куренной выразил уверенность, что в ближайшие один-два месяца курс вряд ли изменится, а вот спустя это время возможен рост стоимости американской валюты до отметки в 40,00 грн/долл.