Курс гривны к евро установлен на уровне 45,96 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,21 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна также усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 45,96 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 24 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,16/41,20 грн/долл., евро - 45,95/45,95 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в банках Украины 26 сентября снизился на 10 копеек - до 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,15 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 46,55 грн за евро, продать евро можно по курсу 45,90 грн.

Курс доллара в "ПриватБанке" сегодня снизился на 10 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении ослаб также на 10 копеек и составляет 46,50 грн за евро.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца недели в банках будет находиться в пределах 40,90 - 41,85 грн/долл.

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