Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, а евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 7 апреля, подешевел на 6 копеек и составляет 41,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 25 копеек до 45,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 гривни, а евро - по курсу 44,85 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник не изменился и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 7 апреля, подешевел до 45,87 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 7 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Относительно европейской валюты гривна также усилила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 45,55 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 30 копеек.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 7 апреля снизился на 12 копеек и в среднем составляет 41,43 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,83 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 40 копеек и составляет 45,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45 гривень за евро.

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