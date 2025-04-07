Продать доллар можно в среднем по курсу 40,83 грн, а евро - 45,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 7 апреля, снизился на 12 копеек и в среднем составляет 41,43 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,83 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 40 копеек и составляет 45,70 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,00 гривень за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,00 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,88 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,50 грн/евро, а курс продажи - 45,25 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 7 апреля, составляет 74 796 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 087 860 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 7 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 45,55 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 30 копеек.

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