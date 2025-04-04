Курс гривни к евро установлен на уровне 45,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 7 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 45,55 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 30 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,15/41,18 грн/долл., а евро - 45,61/45,62 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в банках 4 апреля снизился на 13 копеек и в среднем составляет 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41 гривня за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 80 копеек и составляет 46,10 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 45,20 гривни за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 4 апреля подешевел на 9 копеек и составляет 41,41 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 1,10 грн до 46,10 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,81 гривни, а евро - по курсу 45,10 гривни за единицу иностранной валюты.

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