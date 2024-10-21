Отмечается, что на данный момент валютный рынок переживает затишье.

На валютном рынке Украины относительное затишье, а евро даже немного подешевел. Эксперты в комментарии ТСН дали украинцам советы относительно того, что делать с валютой на этой неделе – продавать или покупать.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в нынешних условиях лучше зарабатывать на гривне.

"По истечении срока действия гривневых депозитов, у кого они есть, экономически выгоднее всего инвестировать в гривневые облигации внутреннего госзайма сроком действия 3-6 месяцев. Там проценты пока на уровне 15% и не нужно платить ни копейки налогов", - отметил эксперт.

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При этом финансовый аналитик Андрей Шевчишин указал, что для украинцев валюта стала основным инвестиционным инструментом, поэтому даже выработали алгоритм – покупают валюту в банках, а продают в обменниках, потому что курс выгоднее.

"Мой совет – для тех, кто делает долгосрочные инвестиции и желает иметь наличную валюту под руками: самое время ее покупать, пока не подорожала", - указал аналитик.

По словам главы Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрея Забловского сложная политическая ситуация и неопределенность с помощью от западных партнеров толкает украинцев на покупку валюты, что способствует девальвации гривни.

"С такими настроениями население трудно бороться, хотя отмечу, что экономически покупка сейчас доллара, не говоря о евро, не дает такой выгоды, как, например, те же ОВГЗ. Но если общество боится девальвации гривны, об этом постоянно говорят, то девальвация будет", - подчеркнул эксперт.

В то же время продавать валюту все еще нецелесообразно, потому что до конца года доллар будет дорожать.

Курс доллара в Украине - прогноз эксперта

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в конце октября на валютном рынке сохранится ситуация умеренных курсовых изменений. По его словам, украинцев ожидает еще одна "мягкая" неделя.

Согласно его прогнозу, на валютном рынке 21-27 октября курс доллара будет колебаться на межбанке в пределах 41,1-41,5 гривни за доллар, а на наличном - 41,2-41,7 гривни за доллар.

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