Курс гривны к евро установлен на уровне 44,71 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 23 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,33 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 44,71 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 10 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,24/41,28 грн/долл., евро - 44,59/44,62 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

22 октября наличный курс доллара к гривне в банках Украины вырос на 5 копеек - до 41,55 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту можно в среднем по курсу 41,13 грн, евро - 44,70 грн.

Курс доллара в "ПриватБанке" сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,50 грн за доллар. При этом курс евро также не изменился и составляет 45,40 грн за евро.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в нынешних условиях лучше зарабатывать на гривне. По его словам, после окончания срока действия гривневых депозитов экономически выгоднее всего инвестировать в гривневые облигации внутреннего госзайма сроком действия 3-6 месяцев, где проценты пока на уровне 15% и не нужно платить налоги.

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