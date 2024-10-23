Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 44,65 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 23 октября, вырос на 5 копеек - до 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 45,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,65 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром подешевел на 5 копеек и составляет 41,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,45 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 10 копеек и составляет 45,25 грн/евро (курс продажи - 45,05 грн/евро).

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Курс биткоина к доллару

Стоимость биткоина в долларах по состоянию на сегодня составляет 67 509,37 долл. по сравнению со вчерашним днем он снизился на 487,99 долл. В гривне цена этой криптовалюты сегодня составляет 2 772 005,27 грн, то есть биткоин подешевел на 24 273,98 грн со вчерашнего утра.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,80 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,05 до 41,65 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс доллара 22 октября был чуть ниже максимума за 1,5-2 месяца. Издание Reuters пишет, что укрепление доллара, вызванное ростом доходности казначейских облигаций, оказало давление на иену, евро и стерлинг.

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