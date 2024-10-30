Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 30 октября, не изменился и составляет 41,60 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 45,25 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн, евро - по курсу 44,25 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 20 копеек - до 45,05 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня утром снизился на 10 копеек и составляет 41,55 грн/доллар в среднем, а продать американскую валюту можно за 41,48 грн. Курс наличного евро в обменниках подешевел также на 10 копеек и составляет 45,15 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,00 грн/евро.

Нацбанк установил 30 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро установлен на уровне 44,61 грн/евро, то есть гривна выросла на 9 копеек.

В свою очередь эксперты дали свои советы украинцам относительно того, продавать или покупать валюту на этой неделе.

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