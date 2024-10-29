Курс гривны к евро установлен на уровне 44,61 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 30 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, укрепилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 44,61 грн/евро, то есть гривна выросла на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,35/41,37 грн/долл., евро - 44,58/44,59 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня вырос на 12 копеек и составляет 41,65 грн/доллар в среднем. При этом продать амираканскую валюту можно за 41,57 грн. Курс наличного евро сегодня в обменниках вырос на 7 копеек и составляет 45,25 грн/евро, а курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,10 грн/евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 29 октября вырос на 5 копеек и составляет 41,60 грн за доллар. Курс евро сегодня также подорожал на 5 копеек и составляет 45,20 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн, евро - по курсу 44,20 грн за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: