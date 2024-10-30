Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 44,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 30 октября, остался на прежнем уровне и составляет 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 45,15 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,60 грн за евро.

Какой курс доллара на сегодня в Киеве

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром снизился на 10 копеек и составляет 41,55 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,48 грн). Курс наличного евро в обменниках подешевел также на 10 копеек и составляет 45,15 грн/евро (курс продажи - 45,00 грн/евро).

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Курс биткоина к доллару

Стоимость биткоина в долларах по состоянию на сегодняшнее утро составляет 72 318,62 долл. В гривне цена этой криптовалюты сегодня составляет 2 984 922,80 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 30 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,38 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро установлен на уровне 44,61 грн/евро, то есть гривна выросла на 9 копеек.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук отметил, что роль рыночных факторов в формировании курса гривны к доллару и дальше будет минимальной, ведь сегодня единственный весомый фактор курсообразования - это интервенции НБУ на валютном рынке. По его словам, НБУ может позволить лишь умеренное ослабление курса до конца года - он будет в диапазоне 42-43 грн/долл.

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