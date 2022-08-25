Специалисты не исключают, что курс может измениться уже в ближайшие дни.

Курс доллара в Украине осенью будет зависеть от двух ключевых факторов: от ситуации на фронте и от политики Национального банка.

Такой прогноз сделал частный инвестор Василий Матий, передает 24 канал.

"От продолжительности боевых действий, влияющих на нашу экономику, ведения бизнеса и экспорта продукции из Украины. И от политики Нацбанка, потому что в зависимости от того, какой объем золотовалютных резервов НБУ готов показать для поддержания курса, это напрямую и повлияет на конечное значение курса", – отметил он.

"Объем же золотовалютных резервов зависит от объема западной поддержки, которую мы получаем от наших партнеров", – добавил эксперт.

Ранее эксперт спрогнозировала, что курс доллара в Украине может измениться уже в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

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