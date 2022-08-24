Курс гривны к евро сегодня составляет 41,00 грн/евро.

Курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 24 августа, укрепился на 6 копеек – до 40,79 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро гривна осталась на уровне предыдущего показателя - 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,90 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Кроме того, 21 июля Национальный банк повысил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

Эксперт отмечают, что курсу доллара пока не удалось преодолеть психологический барьер в 41 гривну, однако такова вероятность существует до конца текущей недели. Если "апокалиптические" прогнозы в конечном итоге не оправдаются, вполне вероятно, что курс гривны сможет удержаться в пределах коридора 40 - 41 гривны за доллар.

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