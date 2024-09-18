Курс гривны к евро установлен на уровне 46,11 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 19 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, немного улучшила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на четверг установлен на уровне 46,11 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,46/41,49 грн/долл., евро - 46,11/46,14 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 18 сентября не изменился и составляет 41,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 46,55 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 1 копейку и составляет 41,81 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,71 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 46,60 грн/евро. При этом курс продажи составляет 46,42 грн/евро.

В свою очередь эксперты дали украинцам несколько советов о том, продавать или покупать валюту на фоне возможной дальнейшей девальвации гривны.

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