Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 45,90 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 18 сентября, вырос на 10 копеек - до 41,80 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 10 копеек и составляет 46,50 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,90 грн за евро.

Какой курс валют в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 1 копейку и составляет 41,81 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,71 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 46,60 грн/евро (курс продажи - 46,42 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 18 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,41 гривны за доллар, таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 46,12 гривны за евро, то есть гривна ослабилась на 11 копеек.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, хоть сейчас и рассматривается вероятная девальвация гривны, но снимать досрочно средства и покупать валюту тоже не стоит. По его словам, вкладчикам не нужно досрочно, до окончания договора с банком, снимать средства по депозитам и покупать валюту - это приведет к потере процентов и отсутствию заработка на росте курса.

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