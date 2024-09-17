Из-за международных ралли по паре евро/доллар стоит ожидать частой смены ценников и размера спреда, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в ближайшие дни до 20 сентября в банках будет находиться в пределах от 40,75 до 41,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

"Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,80 до 46,65 гривень. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в гораздо более узких пределах от 45,00 до 46,50 гривень", - добавил эксперт.

По его прогнозу, большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро в пределах от 20 до 40 копеек.

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"Но при повышенной волатильности курса евро на украинских торгах 17-18 сентября из-за международных ралли по паре евро/доллар в эти дни стоит ожидать частой смены ценников и размера спреда в пределах до 30-70 копеек на евро в период со вторника по среду включительно. Частично "отголоски" этих международных событий будут ощущаться на наличном рынке и 19-го числа", - считает Козырев.

Что касается курса валют на межбанке, аналитик спрогнозировал: если котировки доллара будут в пределах коридора от 41,10 до 41,65 грн/долл., то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривня, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 45,00 до 46,36 грн/евро.

"Частые, скачкообразные изменения по курсу евро на межбанке будут отличительной особенностью этой недели на нашем рынке", - акцентировал Козырев.

Курс доллара в Украине 17 сентября

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 17 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 4 копейки.

А официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 46,01 грн/евро, то есть гривна ослабла на 21 копейку.

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