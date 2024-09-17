Отмечается, что зарубежные финансовые аналитики не исключают в 2025 году ослабление доллара по отношению к евро.

Информация о дальнейшей девальвации гривни всколыхнула валютный рынок. Эксперты объяснили, стоит ли покупать валюту, или все же лучше ее продать.

"Валютные депозиты бизнес-структур достигли нового исторического максимума – 10,47 млрд долл. Кажется, что бизнес переводится в валюту перед возможной девальвацией. Объем гривневых депозитов населения, напротив, в августе вырос на 0,6% до 750 ,85 млрд грн. Валютные депозиты физлиц растут еще быстрее. Курс относительно выгоден, и это, думаю, правильно", - заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин. В комментарии ТСН.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, хоть и рассматривается вероятная девальвация гривни, но снимать досрочно средства и покупать валюту тоже не стоит.

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"Вкладчикам не нужно досрочно, до окончания договора с банком, снимать средства по депозитам и покупать валюту – потеряете проценты и не заработаете на росте курса", – объяснил эксперт.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский предлагает диверсифицировать сбережений.

"Возможно, есть смысл приобрести больше наличных евро, а не долларов, потому что зарубежные финансовые аналитики не исключают в 2025 году ослабление доллара по отношению к евро. Это может принести дополнительную прибыль", – отметил Забловский.

При этом все эксперты считают, что продавать валюту без крайней необходимости нецелесообразно.

Курс валют в Украине – прогноз

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до 20 сентября в банках будет находиться в пределах от 40,75 до 41,85 грн/долл.

Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Украина и МВФ достигли соглашения относительно выделения 1,1 миллиарда долларов. Национальный банк Украины будет работать над большей гибкостью курса гривны к доллару.

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