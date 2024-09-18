Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 46,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 18 сентября, не изменился и составляет 41,70 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 46,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 грн, евро - по курсу 45,55 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также остался на прежнем уровне - 46,51 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня вырос на 1 копейку и составляет 41,81 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,71 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 46,60 грн/евро, а курс продажи - 46,42 грн/евро.

Нацбанк установил на 18 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,41 гривны за доллар, таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 46,12 гривны за евро, то есть гривна ослабилась на 11 копеек.

В свою очередь эксперты дали украинцам несколько советов о том, продавать или покупать валюту на фоне возможной дальнейшей девальвации гривны.

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