Курс гривны к евро установлен на уровне 43,81 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 6 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня, в свою очередь, ослабилась. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,81 гривен за один евро, то есть гривня снизилась на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,53/41,56 грн/долл., евро - 43,84/43,86 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 5 декабря снизился на 5 копеек и составляет 41,90 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

В течение следующей недели ситуация на валютном рынке не будет отличаться новизной: курсовые колебания будут оставаться в пределах тренда постепенного роста, прогнозирует начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, сейчас все экономические факторы, которые могут сказаться на курсовых показателях, находятся в плоскости позитива.

Вас также могут заинтересовать новости: