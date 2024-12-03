По итогам прошлой недели официальный курс гривни ослаб на 0,6% до 41,58 грн/долл.

В последнюю неделю ноября НБУ позволил гривне ослабеть до нового рекордного уровня, и к концу декабря национальная валюта может ослабиться до отметки 42 грн/долл. Об этом говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

Отмечается, что общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе вырос за счет увеличения спроса на валюту на межбанковском рынке.

Аналитики сообщили, что чистая покупка валюты за четыре дня недели выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели, до 408 миллионов долларов. Из этой суммы 201 миллион долларов - это дефицит на межбанковском рынке (втрое больше, чем в предыдущую неделю) и 207 миллионов долларов - в розничном сегменте (на 11% меньше). В то же время НБУ увеличил интервенции лишь на 20% до 709 милйьонов долларов, позволяя курсу гривни ослабевать до новых рекордных уровней.

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"В прошлую среду гривня ослабла до 41,6 грн/долл. несмотря на почти рекордные интервенции НБУ в этот день на уровне 200 миллионов долларов Еще большие интервенции - примерно 270 миллионов долларов - позволили НБУ сдержать в пятницу дальнейшее ослабление гривни", - отметили в компании.

По итогам недели официальный курс гривни ослаб на 0,6% до 41,58 грн/долл. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели выросла также на 0,6% - 41,4-41,8 грн/долл.

Ключевым драйвером ослабления курса гривни на прошлой неделе, по словам аналитиков, стал межбанковский рынок, который в прошлую среду и пятницу сформировал значительный дефицит валюты, особенно накануне и сразу после Дня благодарения - выходного в США.

"НБУ увеличил интервенции в пятницу, но не стал возвращать курс в привычные осенние рамки, ниже 41,5 грн/долл. Вряд ли темпы прошлонедельного ослабления курса гривни сохранятся, однако мы считаем вероятной постепенную девальвацию курса как минимум до 42 грн/долл. до конца декабря", - считают аналитики ICU.

Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара в банках Украины 3 декабря остался на прежнем уровне и в среднем составляет 41,90 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 8 копеек и составляет 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

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