Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 44,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 5 декабря, снизился на 5 копеек и составляет 41,90 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подешевел на 18 копеек - до 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 19 копеек - до 44,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 41,80 грн/долл., что на 3 копейки ниже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 2 копейки и составляет 44,25 грн/евро, курс продажи - 44,10 грн/евро.

Нацбанк установил на 5 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,66 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 43,70 гривен за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

Эксперты традиционно дали украинцам советы относительно того, что делать с валютой - продавать или покупать доллар и евро, а также на чем лучше зарабатывать.

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