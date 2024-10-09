Курс гривны к евро установлен на уровне 45,13 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 10 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,19 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 45,13 грн/евро, то есть гривна выросла на 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,20/41,22 грн/долл., евро - 45,14/45,15 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 9 октября остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также остался неизменным и составляет 45,75 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 9 октября остался на прежнем уровне - 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также остался неизменным и составляет 45,75 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,10 грн за евро.

Также эксперты традиционно дали советы украинцам, что делать с валютой на этой неделе - продавать или покупать.

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