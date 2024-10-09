Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, евро - 45,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 9 октября, остался на прежнем уровне - 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,05 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также остался неизменным и составляет 45,75 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,10 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром снизился на 4 копейки и составляет 41,43 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,38 грн). Курс наличного евро в обменниках снизился на 3 копейки и составляет 45,75 грн/евро (курс продажи - 45,60 грн/евро).

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 9 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,18 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 45,24 грн/евро, то есть гривна снизилась на 2 копейки.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 40,80 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,65 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: