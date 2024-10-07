По прогнозу эксперта, высшая граница курса доллара будет на уровне 42,2 гривни.

Эксперты считают, что колебания курс в октябре возможны, но в общем ситуация будет стабильной. При этом, согласно прогнозам, до конца года стоит ожидать дальнейшую девальвацию гривни.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что в течение октября валютные колебания будут в промежутке 41,5 - 42,2 гривни за доллар.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в октябре будут стоить 4 150 – 4 220 гривень.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Официальный курс доллара НБУ на 7 октября установлен на уровне 41,19 гривни за доллар.

При этом наличный курс доллара в банках Украины 7 октября снизился на 5 копеек - до 41,50 грн за доллар в среднем. В то же время в валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,45 гривни за доллар в среднем.

В то же время курс доллара в ПриватБанке 7 октября остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 грн за доллар. Таким образом, 100 долларов в гривнах ПриватБанк отдает за 4 145 грн/долл.

Стоит отметить, что по состоянию на октябрь 2024 года, обменный курс польского злотого к украинской гривне существенно снизился. По состояню на 5 октября, курс злотого к гривне за последние три дня снизился на 21 копейку.

Таким образом, 1 000 злотых при обмене в банках стоили 10 410 гривен, а в пунктах обмена валют - 10 600 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: