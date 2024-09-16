Курс гривны к евро установлен на уровне 46,01 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 17 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 46,01 грн/евро, то есть гривна ослабла на 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,45/41,48 грн/долл., евро - 46,13/46,16 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 16 сентября вырос на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар, а курс евро сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 46,15 грн за евро.

В обменниках Киева доллар сегодня вырос на 13 копеек и составляет 41,58 грн/доллар в среднем, но продать доллар можно за 41,50 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 26 копеек и составляет 46,22 грн/евро. При этом курс продажи сегодня на уровне 46,05 грн/евро.

Следует отметить, что начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в течение недели общая ситуация на валютном рынке будет оставаться почти без изменений.

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