Отмечается, что валюту влияют результаты президентских дебатов в США и ожидания отчета об инфляции.

Доллар падает после ночных президентских дебатов в США и в преддверии данных по инфляции, которые могут дать представление о масштабах ожидаемого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Издание The Wall Street Journal пишет, что опрос CNN показал, что 63% зрителей считают, что Камала Харрис одержала победу в дебатах над Дональдом Трампом. Его предложения, как ожидается, поднимут инфляцию и доллар.

Данные по инфляции в США вряд ли решат дилемму рынка относительно того, будет ли ФРС снижать ставки на 25 или 50 базисных пунктов 18 сентября, хотя свидетельства дальнейшего ослабления ценового давления все же потенциально ослабят доллар, отмечают аналитики Unicredit Research. Индекс доллара DXY падает на 0,2% до 101,392.

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Курс доллара в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 11 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,14 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

При этом в валютных обменниках Киева доллар сегодня остался на прежнем уровне и составляет 41,38 грн/доллар в среднем, а продать американскую валюту можно за 41,30 грн.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 11 сентября вырос на 3 копейки и составляет 41,38 грн за доллар. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,78 грн.

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