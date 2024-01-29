Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,17 грн, евро – 41,84 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 29 января, подорожал на 10 копеек – до 38,20 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня также подорожал на 10 копеек и составляет 41,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,60 грн, евро – по курсу 40,95 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 15 копеек и составляет 38,17 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также подорожал на 15 копеек и составляет 41,84 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,78 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,06 грн/евро, следовательно, гривня ослабла на 14 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 29 января, вырос на 10 копеек – до 38,35 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,00 грн за евро.

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