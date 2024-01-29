Продать доллар можно в среднем по курсу 37,75 грн, евро – 41,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 29 января, вырос на 10 копеек – до 38,35 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,75 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 41,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 2 копейки – до 38,32 грн/доллар (продать доллар можно за 38,20 грн). Курс евро в обменниках, в свою очередь, остался на уровне 41,85 грн/евро (курс продажи – 41,70 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,78 грн/долл., таким образом, гривня ослабилась на 20 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 41,06 грн/евро. То есть гривня ослабилась на 14 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

Украинские банки в 2023 году ввезли в Украину рекордный с 2014 года объем иностранной валюты, эквивалентный 9,5 миллиардам долларов. Еще в 2022 году этот показатель составлял 5,9 млрд долл. Больше всего валюты в Украину было завезено в декабре – 1,3 млрд долл., что в месячном измерении также является рекордным показателем с января 2014 года.

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