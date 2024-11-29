Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 29 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 41,85 грн за доллар.

Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет 41,84 грн.

Журналисты добавили:

"Курс евро при оплате картой сегодня составляет 44,44 грн".

Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,82 грн/долл., что на 11 копеек дешевле вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,19 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 грн/долл. Таким образом, гривня осталась на уровне предыдущего показателя, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,86 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 6 копеек.

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