Курс гривни к евро установлен на уровне 43,86 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 грн/долл. Таким образом, гривня осталась на уровне предыдущего показателя, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня ослабила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,86 гривен за один евро, то есть гривня снизилась на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,60/41,62 грн/долл., евро - 43,85/43,85 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 28 ноября вырос на 10 копеек и составляет 41,85 грн за доллар. При этом курс евро вырос на 20 копеек и составляет 44,30 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, а европейскую - по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.

Следует отметить, что экономические эксперты считают, что до конца 2024 года украинцев ожидает дальнейшая девальвация гривны, при этом резких скачков на валютном рынке не будет. Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук прогнозирует, что до конца года доллар подорожает еще на 1-3%, но ожидать резких изменений не стоит.

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