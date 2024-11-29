В обменниках подешевел доллар: свежий курс валют на пятницу

Продать доллар можно в среднем по курсу 41,45 грн, а евро - 43,75 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 29 ноября, остался на прежнем уровне и в среднем составляет 41,90 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,45 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 44,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,75 грн за евро.

Какой курс доллара в Киеве на сегодня

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,82 грн/долл., что на 11 копеек дешевле вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,35 грн/евро, курс продажи - 44,19 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 29 ноября, составляет 95 928,92 долл. В гривне ее цена сегодня составила 3 982 950,88 грн.

Курс доллара - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 29 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 грн/долл. Таким образом, гривня осталась на уровне предыдущего показателя, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривня ослабила позиции. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,86 гривень за один евро, то есть гривня подешевела на 6 копеек.

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