Продать доллар можно в среднем по курсу 38,00 грн, евро – 41,63 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 17 января, подешевел на 12 копеек – до 38,68 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 22 копейки и составляет 42,43 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41,63 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подешевел на 18 копеек – до 38,57 грн/долл. (продать доллар можно за 38,45 грн). Курс евро в обменниках подешевел на 33 копейки, до 42,20 грн/евро (курс продажи – 41,95 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на среду, 17 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,92 грн/долл., то есть гривня ослабилась на 6 копеек по сравнению со вчерашним показателем.

Согласно данным на сайте Национального банка, официальный курс по евро на среду установлен на уровне 41,28 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 20 копеек по сравнению с предыдущим курсом.

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