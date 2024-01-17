Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 38,46 грн, евро – 42,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 17 января, подешевел на 10 копеек – до 38,55 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 25 копеек и составляет 42,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,95 грн, евро – по курсу 41,40 грн за единицу иностранной валюты.

Видео дня

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанка" сегодня не изменился и составляет 38,46 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 42,02 грн.

Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 17 января, подешевел на 12 копеек – до 38,68 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 22 копейки и составляет 42,43 грн за евро.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук отметил, что в 2023 году официальный курс гривны относительно доллара ослабел менее, чем на 4%, однако доходность гривневых инструментов с избытком компенсировала эту девальвацию и остается значительно выше по сравнению с инструментами в иностранной валюте.

Вас также могут заинтересовать новости: