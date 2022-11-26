Обменники продолжат работать в формате "с оборота".

В большинстве обменников 26-27 ноября курс доллара будет находиться в пределах коридора: прием 39,50 - 40,05 гривень, продажа от 40,10 до 40,60 гривень.

Как пишет "Минфин", обменники продолжат работать в формате "с оборота", а также будут вынуждены оглядываться на наличие электричества и поведение пары евро/доллар на азиатском рынке.

"По евро в обменниках будет наблюдаться полный разнобой. Особенно в тех районах, где проблема со светом наиболее актуальна, что создает определенные конкурентные преимущества у тех пунктов обмена валют, кто не будет испытывать проблемы с электричеством", – говорится в прогнозе.

Отмечается, что по евро большинство пунктов обмена выставят котировки в пределах: прием 40,00 - 40,80 гривень и продажа 41,10- 41,50 гривень.

Каким будет доллар в ближайшее время: прогнозы

Директор департамента казначейства акционерного общества "Коммерческий индустриальный банк" Герман Марченко считает, что курс доллара в Украине на следующей неделе – с 28 ноября до 4 декабря – будет оставаться в пределах текущего коридора.

Глава аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что курс доллара Украины в декабре вряд ли сильно изменится. На данный момент резких изменений по американской валюте в следующем месяце не предвидится.

Финансовый эксперт Алексей Козырев сделал прогноз, каким будет официальный курс доллара в Украине в 2023 году.